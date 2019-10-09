Политика

РИА НовостиРИА НовостиПелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
Читать в источнике
Комментировать36
Нэнси Пелоси
Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают нашу Конституцию и подрывают честность наших выборов. Письмо Белого дома является лишь последней попыткой скрыть его предательство нашей демократии и настоять на том, что президент выше закона.
— Нэнси Пелоси, американский политикКоммерсантъ вчера в 21:21

Подробнее о событии

В Белом доме подтвердили решение игнорировать повестки для дачи показаний в Конгрессе США

ТАСС00:47

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Известия00:56

Пелоси назвала отказ Белого дома от помощи попыткой скрыть связь Трампа с Киевом

Интерфаксвчера в 22:20

Пелоси назвала сокрытием правды отказ Белого дома расследовать импичмент

РБК00:13

Нэнси Пелоси назвала предательством демократии отказ Белого дома сотрудничать по импичменту

Коммерсантъвчера в 21:21

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания

RT на русскомвчера в 22:14

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

РИА Новостивчера в 21:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Гаджеты

Создатель Android показал удлиненный Essential Phone

OAnews 01:38
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель

Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
Происшествия

В центре Петербурга насмерть сбили мужчину

Gazeta.SPb 03:39
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Культура

Мартин и Улицкая стали фаворитами на Нобелевскую премию по литературе

Букмекеры включили автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую в число фаворитов Нобелевской премии по литературе, следует из данных портала Nicer Odds.
Москва 24 03:25
Кино

Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ 06 октября в 08:58
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru 07 октября в 04:00
Происшествия

Взрыв газовой трубы в Петербурге попал на видео

В центре Санкт-Петербурга взорвалась газовая труба, после чего начался пожар — пламя поднималось на несколько метров.
Lenta.ru 03:12
Экономика

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Интернет

Twitter по ошибке слил рекламщикам телефоны и почту пользователей

Номера телефонов и электронная почта пользователей Twitter использовались для показа рекламы.
Телеканал 360° 03:33
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Российская газета 03:19
Авто

Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18%

В сентябре 2019 года в России было продано 3553 китайских автомобиля – на 18,2% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 07 октября в 07:13
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Экономика

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Спорт

Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Единоборства

Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика

Sports.ru вчера в 15:36
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 06 октября в 13:43
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом

Еще летом в Интернете появились новости, что певица встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который играет за «Химки».
Телепрограмма 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное