Политика
РИА НовостиПелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
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Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают нашу Конституцию и подрывают честность наших выборов. Письмо Белого дома является лишь последней попыткой скрыть его предательство нашей демократии и настоять на том, что президент выше закона.
— Нэнси Пелоси, американский политикКоммерсантъ вчера в 21:21
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Пелоси назвала отказ Белого дома от помощи попыткой скрыть связь Трампа с Киевом
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