Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают нашу Конституцию и подрывают честность наших выборов. Письмо Белого дома является лишь последней попыткой скрыть его предательство нашей демократии и настоять на том, что президент выше закона.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в ответ предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.

В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа

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