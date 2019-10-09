Политика
РИА НовостиВ Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в ответ предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
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Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают нашу Конституцию и подрывают честность наших выборов. Письмо Белого дома является лишь последней попыткой скрыть его предательство нашей демократии и настоять на том, что президент выше закона.
— Нэнси Пелоси, американский политикКоммерсантъ вчера в 21:21
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Пелоси назвала отказ Белого дома от помощи попыткой скрыть связь Трампа с Киевом
Интерфаксвчера в 22:20
Нэнси Пелоси назвала предательством демократии отказ Белого дома сотрудничать по импичменту
Коммерсантъвчера в 21:21
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Политика
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Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
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Против Порошенко открыли дело о недостоверной декларации
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Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае
Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Джона Миллмана в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
ТАСС Спорт 05:15
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
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Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
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РИА Новости 07 октября в 08:31
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Киберспорт
Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме
Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.
Cyber.sports.ru 07 октября в 07:16
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
В Германии разбился американский истребитель
В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
РИА Новости вчера в 11:46
Политика
Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service 07 октября в 12:17
Экономика
Альфа-банк продал долю в краудфандинговом сервисе «Поток»
Банк запустил онлайн-платформу «Поток» в конце 2015 г. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие проектов.
Ведомости 02:10
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Сергей и Анна Семак сыграли свадьбу в Италии
Помимо родных детей, Сергей и Анна Семак воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья.
Нева Спорт вчера в 11:16
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома
Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.
Телеканал RTVI вчера в 11:43
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Общество
Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека
Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 06 октября в 08:38
Авто
АвтоВАЗ отзывает 4 тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами
АБН вчера в 02:02
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Наука
Учёные предсказали катастрофическое усиление жары
Американские исследователи сообщили, что волны жары станут к середине текущего столетия значительно больше в размерах, чем сейчас.
Газета Кемерова 04:41
Здоровье
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Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Общество
Суд отклонил иск рэпера L-One к Тимати и лейблу Black Star
Права на псевдоним, песни и клипы рэпера останутся за лейблом. В марте 2019 рэпер L’One (Леван Горозия) ушел из лейбла Black Star.
Блокнот.ру 04:02
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика
Эстония ограничит въезд мигрантов из-за наплыва украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил сократить количество миграционных квот из-за нашествия трудовых мигрантов с Украины.
Lenta.ru 05:11