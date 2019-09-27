с чего всё началось

Россия причастна к скандалу, возникшему вокруг переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила 27 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

Пелоси обвинила Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским

Энергетика Саудовская Аравия нарастила добычу нефти Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.

Политика Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.

Гаджеты Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.

Политика Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.

Происшествия Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Футбол Эмери назначил Джаку капитаном «Арсенала» Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери определился с новым капитаном команды. Он назначил им швейцарца Гранита Джаку.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Космос Первый арабский космонавт отправился на МКС 62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.

Общество МЧС прокомментировало запрет курения на балконах В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.

Политика Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Политика Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Политика Лукашенко рассказал украинцам, чей Крым Лукашенко в ходе разговора с представителями прессы подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, что не имеют права потерять это единство, сообщил сайт белорусского агентства «БЕЛТА».

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

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Политика РФ обсуждает создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН сообщил, что Россия обсуждает с США и Турцией вопрос создания американо-турецкой зоны безопасности в Сирии.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты» Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».

Технологии Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.

Армия и оружие США обвинили Асада в новой химатаке Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.