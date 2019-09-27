Политика

REGNUMREGNUMПелоси обвинила Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским

Россия причастна к скандалу, возникшему вокруг переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила 27 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.
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с чего всё началось
"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", - написала Захарова в пятницу в Facebook
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