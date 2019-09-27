Политика
REGNUMПелоси обвинила Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Россия причастна к скандалу, возникшему вокруг переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила 27 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.
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Энергетика
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти
Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Политика
Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией
25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.
Известия 16:10
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Футбол
Эмери назначил Джаку капитаном «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери определился с новым капитаном команды. Он назначил им швейцарца Гранита Джаку.
Sports.ru 06:49
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Космос
Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру 08:30
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва 03:04
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
РИА Новости 14:13
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Политика
Лукашенко рассказал украинцам, чей Крым
Лукашенко в ходе разговора с представителями прессы подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, что не имеют права потерять это единство, сообщил сайт белорусского агентства «БЕЛТА».
Телеканал 360° вчера в 06:39
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Гаджеты
Xiaomi рассказала, сколько времени и денег потратила на Mi Mix Alpha
В сентябре этого года Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном почти на весь корпус. Процент полезной площади — более 180%.
Life.ru 25 сентября в 09:17
Политика
РФ обсуждает создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН сообщил, что Россия обсуждает с США и Турцией вопрос создания американо-турецкой зоны безопасности в Сирии.
ФАН 16:14
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Технологии
Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале
Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.
Life.ru 12:03
Армия и оружие
США обвинили Асада в новой химатаке
Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.
Газета.Ru вчера в 13:03
Экономика
Медведев поручил пересмотреть состав потребительской корзины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства.
Солидарность 05:28