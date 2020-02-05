Политика

РИА НовостиРИА НовостиПелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

Традиционное выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе было отмечено несколькими неоднозначными эпизодами. Вечером 4 февраля Трамп выступил перед перед сенаторами и членами палаты представителей c ежегодным обращением, в котором рассказал о положении дел в стране.
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Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в конгрессе

РБК00:17

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Известиявчера в 23:14

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе демонстративно разорвала текст его выступления

ТАСС00:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
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Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

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Сотрудника ФСБ избили у ресторана «Жигули» на Новом Арбате в центре Москвы.
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

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Газета.Ru вчера в 03:21
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