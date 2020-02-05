Политика
РИА НовостиПелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Традиционное выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе было отмечено несколькими неоднозначными эпизодами. Вечером 4 февраля Трамп выступил перед перед сенаторами и членами палаты представителей c ежегодным обращением, в котором рассказал о положении дел в стране.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Происшествия
Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара
Редакцию РБК, принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Происшествия
Экс-главу службы безопасности Березовского осудили за оборот оружия
Самарский областной суд во вторник приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима экс-главу службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Гаджеты
В РФ стартовали продажи нового Honor 7S по цене в 5 490 рублей
Новый гаджет Honor 7S стоит примерно 5,5 тысячи рублей, тогда как его версию 2-летней давности от Huawei можно купить за 5 тысяч.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Авто
Cadillac представил новое поколение Escalade
Компания Cadillac представила новое поколение внедорожника Escalade, которое появится в продаже в 2020 году.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Вернувшиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Вернувшиеся в Россию из Китая граждане пройдут карантин в Тюменской области.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» торгуются выше ₽3 тыс. за штуку. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Армия и оружие
Турция захотела защититься в Сирии от Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Авто
Новый Kia Sorento полностью рассекретили на фото
Фотошпионы полностью рассекретили новый Kia Sorento во время рекламной съемки.
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Происшествия
Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео
Сотрудника ФСБ избили у ресторана «Жигули» на Новом Арбате в центре Москвы.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе»
19-летний форвард бразильского клуба «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в ЦСКА.
Культура
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.