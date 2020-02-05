Политика

РИА НовостиРИА НовостиПелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

Традиционное выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе было отмечено несколькими неоднозначными эпизодами. Вечером 4 февраля Трамп выступил перед перед сенаторами и членами палаты представителей c ежегодным обращением, в котором рассказал о положении дел в стране.
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Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в конгрессе

РБК00:17

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Коммерсантъ03:26

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru00:29

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Российская газетавчера в 23:22

В Госдуме назвали жест Пелоси в адрес Трампа бессилием демократов

РИА Новости04:31

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе демонстративно разорвала текст его выступления

ТАСС00:01

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Известиявчера в 23:14
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«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
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Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
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Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
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Общество

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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
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Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
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Специалист работал советником в Южной Осетии по вопросам здравоохранения, занимаясь реформой соответствующей сферы в республике с 2016 года.
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Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
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Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

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Дебютировал новый Cadillac Escalade

Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.
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В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
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