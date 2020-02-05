Политика
РИА НовостиПелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Традиционное выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе было отмечено несколькими неоднозначными эпизодами. Вечером 4 февраля Трамп выступил перед перед сенаторами и членами палаты представителей c ежегодным обращением, в котором рассказал о положении дел в стране.
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Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Гаджеты
Samsung случайно раскрыла дизайн флагманского Galaxy S20
Стали известны цены на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Общество
Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
Skoda показала дизайн новой Octavia RS
Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Происшествия
В Цхинвале найден мертвым советник РФ в Южной Осетии
Специалист работал советником в Южной Осетии по вопросам здравоохранения, занимаясь реформой соответствующей сферы в республике с 2016 года.
Общество
Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям
Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 3,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Политика
Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.