Политика

РИА НовостиРИА НовостиПелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", — сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
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Нэнси Пелоси
Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.
— Нэнси Пелоси, американский политикТАСС вчера в 19:02

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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

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С 1 июля в РФ вступает в силу обязательная маркировка лекарств и обуви

В России с 1 июля начинает действовать система обязательной маркировки лекарств и обуви.
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Вечерние Ведомости вчера в 13:15
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REGNUM 30 июня в 10:54
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При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

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В ФСВТС заявили о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

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Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

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Общество

Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула

Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.
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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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