Политика
РИА НовостиПелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", — сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
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Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.
— Нэнси Пелоси, американский политикТАСС вчера в 19:02
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Пелоси призвала ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре с талибами
Коммерсантъвчера в 19:57
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Политика
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
Общество
С 1 июля в РФ вступает в силу обязательная маркировка лекарств и обуви
В России с 1 июля начинает действовать система обязательной маркировки лекарств и обуви.
ТК Звезда 30 июня в 21:29
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Общество
Большинство россиян проголосовали за внесение поправок в Конституцию
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.
Коммерсантъ вчера в 20:32
Общество
В Свердловской области подсчитали около 20% бюллетеней
Вечерние Ведомости вчера в 13:15
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Общество
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:18
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Наука
Инфицировать клетки человеческого мозга может коронавирус
Исследователи Университета Джона Хопкинса решили проверить способность рецептора нового типа коронавируса АСЕ2 проникать в клетки головного мозга и приводить к воспалению органа.
Live24 вчера в 08:30
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях после фильма «Текст»
Комик Гарик Харламов сильно переживал после шквала критики, которая обрушилась на него из-за постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
URA.Ru вчера в 20:26
Происшествия
Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии
В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
РЕН ТВ вчера в 23:23
Политика
Жители Хакасии проголосовали за поправки в Конституцию
Сегодня на заседании правительства, глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что 69,5% жителей региона, которые приняли участие в голосовании, поправки поддержали.
Юг Сибири вчера в 23:30
Армия и оружие
В Европе скачок радиации связали с Россией
Сильный скачок радиационного фона, установленный специалистами в северной части Европы, связали с вероятными последствиями испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник».
Evo-rus.com вчера в 13:33
Армия и оружие
Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
Военные США озадачены известием о создании в России устройства визуально-оптических помех, которое получило название «Филин».
Evo-rus.com 30 июня в 09:56
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM 30 июня в 10:54
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Здоровье
Красноярские больницы получили российское лекарство от коронавируса
В больницы Красноярского края поступило лекарство от COVID-19, сообщили в региональном минздраве.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Происшествия
При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика
Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ
В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ.
Омскрегион вчера в 22:28
Армия и оружие
В ФСВТС заявили о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
Городовой вчера в 03:31
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости вчера в 19:39
Происшествия
Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина
Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Znak.com вчера в 23:17
Армия и оружие
Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов
Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ вчера в 05:47
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула
Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.
АМИТЕЛ вчера в 23:08