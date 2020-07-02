Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Политика Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.

Общество Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон» В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.

Экономика Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах. 6

Происшествия На Куршской косе пропала женщина, отдыхавшая там с детьми На Куршской косе пропала 37-летняя Ольга Федченко, ее разыскивают родственники и волонтеры, женщина возможно нуждается в медицинской помощи.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,3K

Общество Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. 50

Происшествия Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник. 941

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 241

Баскетбол Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Общество На Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 45 887 На Украине число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 45 887. За сутки было выявлено 889 новых случаев.

Здоровье Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19 В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19. 114

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 36