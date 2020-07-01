Политика

РИА НовостиРИА НовостиПелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", - сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
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Дмитрий Песков
В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 18:40

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Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

РИА Новости19:06

Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина за «сговор» с талибами

Коммерсантъ15:05

В США хотят ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Газета.Ru15:43

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

RT на русском14:32

Кремль ответил на проект новых санкций США против Путина

Московский Комсомолец14:25

Песков назвал труднообъяснимым проект санкций против РФ за «сговор» с талибами

Известия14:12

Кремль оценил проект санкций США против России за «сговор» с талибами

Lenta.ru14:05
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Известия вчера в 19:22
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Общество

Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию

В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
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Футбол

Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус

Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.
RT на русском 18:57
Футбол

Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью

Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news 11:51
Экономика

Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов

Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.
REGNUM вчера в 16:31
Политика

Более 24% забайкальцев проголосовали против поправок к Конституции

Московский Комсомолец Чита 19:13
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва 12:48
Общество

Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян

Поправки к Конституции РФ поддержали 71,2% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
NewInform 15:52
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Общество

ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Общество

Тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX начались в США

Самолет Boeing 737 MAX выполняет первый сертифицированный полет, сообщается на официальной странице Федерального управления гражданской авиации в социальной сети.
iReactor 29 июня в 13:46
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Происшествия

Неизвестные в Чите выбросили бюллетени по поправкам в Конституцию

Неизвестные выбросили на улице в центре Читы пустые бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию.
Zabnews.ru 05:08
8
Политика

В России прошло голосование по поправкам к Конституции

Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
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Авто

Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)

ИноСМИ 17:57
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Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Создатель сериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

Сериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. К выпуску готовят два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды.
Телеканал 360° 16:12
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Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Интерфакс 18:27
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Здоровье

За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае

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Члена ТИК в Приморском районе с полицией доставили домой. Ему предъявили положительный тест на COVID-19

Как рассказал «Фонтанке» сам Лысов, информация о том, что он заражен COVID-19, исходила от главы ТИК Сиражутдина Шахманова.
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Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

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С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж

Бренд премиальных китайских автомобилей Hongqi является прямым конкурентом и аналогом российского Aurus и британского Rolls-Royce.
Слово и Дело 07:27
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Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление "автономной зоны", после чего начали проводить аресты.
Газета.Ru 10:21
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Происшествия

В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов

Федеральный судья вновь постановил освободить задержанного два дня назад лидера преступной группировки Guerreros Unidos, которого обвиняют в убийстве пропавших в 2014 году студентов, сообщило издание Milenio.
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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции на 12:00 составила 57,5%

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за предыдущие шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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