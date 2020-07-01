Политика
РИА НовостиПелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", - сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
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В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 18:40
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Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Известия вчера в 19:22
Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
Футбол
Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус
Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.
RT на русском 18:57
Футбол
Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью
Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news 11:51
Экономика
Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.
REGNUM вчера в 16:31
Политика
Более 24% забайкальцев проголосовали против поправок к Конституции
Московский Комсомолец Чита 19:13
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва 12:48
Общество
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
Поправки к Конституции РФ поддержали 71,2% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
NewInform 15:52
Общество
ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Общество
Тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX начались в США
Самолет Boeing 737 MAX выполняет первый сертифицированный полет, сообщается на официальной странице Федерального управления гражданской авиации в социальной сети.
iReactor 29 июня в 13:46
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Происшествия
Неизвестные в Чите выбросили бюллетени по поправкам в Конституцию
Неизвестные выбросили на улице в центре Читы пустые бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию.
Zabnews.ru 05:08
Политика
В России прошло голосование по поправкам к Конституции
Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Авто
Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)
ИноСМИ 17:57
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Столица С вчера в 03:02
Культура
Создатель сериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Сериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. К выпуску готовят два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды.
Телеканал 360° 16:12
Происшествия
Члена ТИК в Приморском районе с полицией доставили домой. Ему предъявили положительный тест на COVID-19
Как рассказал «Фонтанке» сам Лысов, информация о том, что он заражен COVID-19, исходила от главы ТИК Сиражутдина Шахманова.
Фонтанка.Ру 19:03
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
Бренд премиальных китайских автомобилей Hongqi является прямым конкурентом и аналогом российского Aurus и британского Rolls-Royce.
Слово и Дело 07:27
Экономика
Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Российская газета 11:15
Происшествия
Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»
Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление "автономной зоны", после чего начали проводить аресты.
Газета.Ru 10:21
Происшествия
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
Федеральный судья вновь постановил освободить задержанного два дня назад лидера преступной группировки Guerreros Unidos, которого обвиняют в убийстве пропавших в 2014 году студентов, сообщило издание Milenio.
РИА Новости 18:02
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции на 12:00 составила 57,5%
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за предыдущие шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%.
МИР 24 06:02
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45