В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", - сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

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