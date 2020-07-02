Политика
РИА НовостиПелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", — сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
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Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.
— Нэнси Пелоси, американский политикТАСС вчера в 19:02
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Пелоси призвала ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре с талибами
Коммерсантъвчера в 19:57
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 21:00 1 июля. Проголосовать можно было в течение семи дней с 25 июня.
Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Политика
В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки
Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия региона.
РИА Новости 00:39
Здоровье
Сахалинская областная поликлиника возобновила сегодня свою работу
Сахалинская областная поликлиника возобновляет свою работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Квечиньский отметил, что в какие-то периоды с 2014-го имела место недоплата, поэтому польская компания выплатит 90 млн долларов.
Evo-rus.com вчера в 23:47
Экономика
СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz
Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 62%
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции составила 62,89% по состоянию на 17:00, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:00
Здоровье
Названы полезные свойства крапивы
Волга-Медиа вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Элла Суханова впервые стала мамой
StarHit.ru вчера в 23:19
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал 30 июня в 22:25
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Гаджеты
Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля
Предшественник новой модели Asus ROG Phone 2 официально был представлен в ту же дату годом ранее.
Территория новостей вчера в 08:55
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК вчера в 08:06
Здоровье
Полторы тысячи москвичей сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Около полутора тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, сдали плазму с антителами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 01:13
Армия и оружие
Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией
Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 10:20
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Народные новости вчера в 08:00
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
Энергетика
Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд
В четверг утром, 2 июля, мировые цены на нефть растут вторую торговую сессию кряду.
Газета.Ru 01:01
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Космос
Новосибирцы увидят в июле парад планет
Atas.info вчера в 21:36