Политика

РИА НовостиРИА НовостиПелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", — сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
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Нэнси Пелоси
Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.
— Нэнси Пелоси, американский политикТАСС вчера в 19:02

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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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