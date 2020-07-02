Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. "Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", — сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

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