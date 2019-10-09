Политика
RT на русскомПелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спикера.
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Спикер Палаты представителей прокомментировала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту
Московский Комсомолец22:13
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Аргументы и Факты 02:25
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Нового главу ФСИН нашли в Красноярске
Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
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RT на русском 08:09
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В США отложили запуск грузового корабля Cygnus к МКС
НАСА сообщило о переносе старта американского грузового корабля Cygnus к МКС.
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