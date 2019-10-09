Политика

Газета.RuГазета.RuБелый дом отказался участвовать в процессе импичмента Трампа

Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что Белый дом отказывается участвовать в процессе импичмента американского главы Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Нэнси Пелоси
Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают нашу Конституцию и подрывают честность наших выборов. Письмо Белого дома является лишь последней попыткой скрыть его предательство нашей демократии и настоять на том, что президент выше закона.
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