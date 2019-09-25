Политика

Lenta.ruLenta.ruТрампу предрекли импичмент после публикации разговора с Зеленским

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси подтвердила необходимость процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа после публикации стенограммы его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Twitter.
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