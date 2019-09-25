Политика
Rambler News ServiceПелоси раскритиковала Трампа после публикации беседы с Зеленским
Заявление Пелоси, сделанное в связи с публикацией стенограммы разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликовано на сайте законодателя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Театры
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Худрук театра Сергей Левицкий надеется на лучшие перемены Сегодня, 25 сентября художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий косвенно подтвердил информацию о том, что новым директором станет Наталья Светозарова.
Байкал-Daily 07:01
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru 18:10
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv 01:42
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 00:22
Происшествия
При обрушении на руднике под Оренбургом погиб горняк
В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб.
RT на русском 01:20
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Российской делегации ООН отказали в визе США
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Piter.tv вчера в 04:55
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Интернет
Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости вчера в 02:16
Футбол
УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд
Дивизионы А и B, которые ранее включали в себя 12 команд, а также дивизион C, в котором находилось 15 сборных, будут расширены до 16 команд.
Sportbox.RU вчера в 14:28
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform 20:54
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня 00:26
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Гаджеты
Google запустил сервис подписки на игры и приложения
Американская компания Google запустила сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass.
ПРАЙМ вчера в 01:36
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30