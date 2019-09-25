Заявление Пелоси, сделанное в связи с публикацией стенограммы разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликовано на сайте законодателя.

Пелоси раскритиковала Трампа после публикации беседы с Зеленским

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