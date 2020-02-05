Политика

Российская газетаРоссийская газетаПелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Копию своего выступления глава Белого дома передал Пелоси за несколько минут до начала.
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Трамп перед обращением к Конгрессу не пожал руку Пелоси, она разорвала текст президентской речи

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Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

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Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

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Пелоси после речи Трампа в Конгрессе демонстративно разорвала текст его выступления

ТАСС00:01

Спикер палаты представителей США порвала текст речи Трампа

РИА Новостивчера в 23:29
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