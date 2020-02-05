После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Копию своего выступления глава Белого дома передал Пелоси за несколько минут до начала.

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

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