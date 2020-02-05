Политика

Газета.RuГазета.RuПелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter. 4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием "О положении страны".
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Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в конгрессе

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Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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