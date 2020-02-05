Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter. 4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием "О положении страны".

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