Политика
RT на русскомПелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Политика
Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru вчера в 04:37
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Спорт
Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Газета.Ru 09:49
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости 01:00
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Кино
Актер «Глухаря» Виктор Балабанов экстренно госпитализирован
В пятницу, 27 сентября, актера Виктора Балабанова экстренно госпитализировали.
Piter.tv 09:34
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Политика
Россия предлагает перенести из США заседания Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из Соединенных Штатов в другую страну.
Expert.ru 04:44
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Политика
Зеленский обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Украины в альянсе.
ФАН вчера в 18:09
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
МЧС России подтвердило, что изменение правил противопожарной режима, которое утвердило правительство, подразумевают запрет на курение на балконах.
vtomske.ru вчера в 23:15
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России
Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.
Военное обозрение вчера в 02:33
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Политика
Байден и его сын избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не проводили допрос бывшего вице-президента США и его сына Хантера по делу о деятельности нефтегазовой компании Burisma Group.
Lenta.ru 09:41
Происшествия
Актриса Елена Терновая пострадала в ДТП на ЗСД
По предварительным данным, автомобиль заслуженной артистки России Елены Терновой зацепил такси, двигавшееся в попутном направлении.
МР7.ру 09:47
Происшествия
Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31