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Пелоси заявила, что делегация США намерена показать приверженность поддержке Тайваня

США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи вели тайваньские СМИ.
РИА Новости
Госпожа Цай в знак признательности за «вклад в развитие отношений США и Тайваня» вручила Пелоси высшую гражданскую награду частично признанной республики — Орден благожелательных облаков.
Rusvesna.su
Вечером 2 августа, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань.
ТАСС
Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань демонстрирует поддержку США
Коммерсантъ00:49
Пелоси заявила, что делегация США намерена показать приверженность поддержке Тайваня
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