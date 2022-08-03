США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса СШАНэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи вели тайваньские СМИ.
Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.