Политика
ТАССПенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа
Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном письме пресс-службы Пенса.
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Политика
Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды»
Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
Взгляд.ру 01:10
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Футбол
Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой
Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
Национальная служба новостей вчера в 10:19
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей.
Lenta.ru вчера в 12:07
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия
Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Кино
Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»
В российских кинотеатрах вышел фантастический боевик "Гемини", созданный в экспериментальном формате – 120 кадров в секунду (вместо привычных 24).
Газета Metro 13 октября в 10:47
Армия и оружие
США не могут вывезти ядерные бомбы из Турции из-за войны в Сирии
Газета.Ru вчера в 11:04
Политика
Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня с государственным визитом российский лидер прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, передает "ТВ Центр".
ТВ Центр вчера в 04:45
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 13:33
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 14 октября в 06:54
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Происшествия
Задержан Руслан Федотов. Народный депутат признался в причастности к убийству племянника
Как стало известно YakutiaDaily, известный депутат Ил Тумэна и бизнесмен Руслан Федотов дал признательные показания на допросе о своей частичной вине в смерти племянника.
Якутия Daily 01:16
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru вчера в 06:51