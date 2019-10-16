Политика

ТАССТАССПенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном письме пресс-службы Пенса.
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