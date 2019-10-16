Политика
ТАССПенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа
Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном письме пресс-службы Пенса.
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Финансы
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов
Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
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Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung
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В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
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Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию.
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Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
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Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 14 октября в 06:54
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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
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