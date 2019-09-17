Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Политика США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле «Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.

Космос Названа дата запуска с Байконура британских спутников OneWeb Роскосмос назвал дату запуска британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур.

Футбол «Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева «Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.

Политика Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.

Футбол «Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна.

Кино Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная видеозапись.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Политика Власти США подали иск против Сноудена Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.

Киберспорт Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro» Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Космос Астрономы «всучили» Эстонии серо-зеленую газовую планету Хотя звезда и планета Эстонии достались, откровенно говоря, задрипанные и завалящие (далековато, да и шансы на обитаемость планеты крайне низки, а потому не видать эстоноземельцам космических колоний), названия им все же дать следует.

Киберспорт Valve рассказала, как будет бороться со смурфами в Dota 2 Valve объявила, что борьба со смурфами в Dota 2 — одна из приоритетных задач для компании.

Политика Аксенов призвал прекратить разговоры о переименовании Крыма Глава республики считает, что подобные инициативы не актуальны Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал закончить обсуждения о возможном переименовании полуострова.

Здоровье Названы продукты, которые очень любит печень Печень не любит свежее молоко, а вот кисломолочные продукты действуют на нее благотворно.

Политика В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.