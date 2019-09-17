Политика
RT на русскомПенс заявил о готовности США «защищать союзников»
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Reuters: Американские военные находятся в боевой готовности после атак в Саудовской Аравии
Комсомольская правда11:48
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
Политика
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