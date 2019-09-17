Политика
ИзвестияПенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом 17 сентября сообщило издание The Hill.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:27, Вашингтон
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400
Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Экономика
ЦБ одобрил арест личных счетов предпринимателей-должников
Необходимость отправлять запрос в ЦБ возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать личные счета задолжавших по налогам предпринимателей.
Znak.com 21:15
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Футбол
Безбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар»
РИА Новости 18:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Наука
Предел массы нейтрино сократили вдвое
Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.
Индикатор 10:37
Армия и оружие
Пенс сообщил сенаторам о возможных мерах в отношении Ирана
Сенатор считает, что это сдерживание было утрачено после того, как Иран расценил как слабость сдержанную реакцию главы американского государства Дональда Трампа на сбитый в июне иранскими ВС беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4.
Московский Комсомолец 21:31
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна вчера в 03:36
Гаджеты
WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах
Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.
Ferra 09:45
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс 18:13
Здоровье
Нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы
Взгляд.ру 14 сентября в 20:12
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ 13:33
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Кино
Режиссер фильма «К звездам» не думал о том, что картина не выйдет в прокат
Режиссер отметил: он не опасался того, что фильм может вообще не выйти в прокат, а думал лишь о том, когда и как это произойдет.
REGNUM вчера в 08:47
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Происшествия
30-летняя благовещенка уехала в Китай и пропала
ИА Порт Амур 21:08
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Музыка
Лазарев и Топалов повздорили в соцсети
VSE42.RU 22:04