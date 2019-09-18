Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом 17 сентября сообщило издание The Hill.

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

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