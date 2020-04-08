В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.

с чего всё началось

Появились признаки улучшения ситуации с распространением коронавируса в крупнейших городах США, где сложилась наиболее острая ситуация, заявил вице-президент Майк Пенс.

Пенс заявил о признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

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