Коронавирус

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Появились признаки улучшения ситуации с распространением коронавируса в крупнейших городах США, где сложилась наиболее острая ситуация, заявил вице-президент Майк Пенс.
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Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости19:06

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В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

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Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

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Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

РБК22:15

Власти США заявили о признаках улучшения ситуации с коронавирусом

РЕН ТВ19:11

Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

РИА Новости19:06
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Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
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Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

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