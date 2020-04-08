Коронавирус
ИзвестияПенс заявил о признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США
Появились признаки улучшения ситуации с распространением коронавируса в крупнейших городах США, где сложилась наиболее острая ситуация, заявил вице-президент Майк Пенс.
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В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.РИА Новости19:06
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Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
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Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
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Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода
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Ученые создали новый метод, способный облегчить боль и даже решить проблему с половым влечением.
Общество
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В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Шоу-бизнес
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Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
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Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Общество
В Китае разблокировали выезд из Ухани
Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19
Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Общество
Опубликовано измененное расписание ЕГЭ
На сайте Министерства просвещения опубликован приказ о переносе дат единого государственного экзамена в 2020 году.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Авто
Компания Hyundai выпустит 5 новинок в 2020 году
Злополучный коронавирус спутал карты многим, но Hyundai, похоже, не из таких: на 2020 год корейцы запланировали аж пять новинок.