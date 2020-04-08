Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПенс сообщил о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом в США

В некоторых регионах США наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, заявил вице-президент США Майк Пенс во время брифинга.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

Пенс сообщил о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом в США

RT на русскомвчера в 19:41

Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

ТАССвчера в 20:38

Пенс рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолецвчера в 19:57

Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

РБКвчера в 22:15

В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:24

Власти США заявили о признаках улучшения ситуации с коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:11

Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском вчера в 00:16
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Религия

Церемония схождения Благодатного огня пройдёт без паломников

Парламентская газета вчера в 09:03
Общество

Скворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Общество

В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток

Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
Известия 06 апреля в 06:19
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Экономика

Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США

Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.
РБК 01:00
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM вчера в 10:06
Здоровье

Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции

Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:51
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Общество

Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса

Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Вести Воронеж вчера в 08:06
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 06 апреля в 04:11
Происшествия

Во дворе дома в Вольске нашли скелет человека

Версия-Саратов 00:15
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Происшествия

В Челябинске вскрылись факты хищения при строительстве конгресс-холла

Фото из архива «Вечернего Челябинска» Проверка, проведенная совместно с контрольно-счетной палатой региона показала, что при строительстве объекта были допущены нарушения: • завышение стоимости заказов; • оплата невыполненных и необоснованно принятых работ; • ненадлежащее проведение строительно-монтажных работ.
Вечерний Челябинск вчера в 01:20
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
RT на русском 00:09
Общество

Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2

Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.
Вести.Ru вчера в 18:43
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС вчера в 15:20
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС вчера в 20:00
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия вчера в 06:34
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия вчера в 07:03
Футбол

«Реал» не собирается возвращать Роналду

Нева Спорт вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл остается принцессой Великобритании

Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Bimru.ru 06 апреля в 04:59
Здоровье

Елена Малышева о коронавирусе: «Инфицированы будут практически все»

Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире радио "Комсомольская правда" ответила на самые волнующие вопросы о Covid-19.
Online47.ru вчера в 08:10
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com 06 апреля в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное