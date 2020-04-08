Обращаясь к нации, вице-президент призвал каждого жителя страны предпринять все возможное для собственной защиты от опасной инфекции. Это, по словам Пенса, позволит помочь обществу в целом. США оказались наиболее подвержены коронавирусу.

Пенс заявил о признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

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