Коронавирус

Слово и ДелоСлово и ДелоПенс заявил о признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

Обращаясь к нации, вице-президент призвал каждого жителя страны предпринять все возможное для собственной защиты от опасной инфекции. Это, по словам Пенса, позволит помочь обществу в целом. США оказались наиболее подвержены коронавирусу.
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Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

РБКвчера в 22:15

Власти США заявили о признаках улучшения ситуации с коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:11

Пенс рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолецвчера в 19:57

Пенс сообщил о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом в США

RT на русскомвчера в 19:41

В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:24

Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

ТАССвчера в 20:38

Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:06
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Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
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В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
RT на русском 03:23
Общество

Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM вчера в 10:48
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Политика

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:30
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Здоровье

В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных

Комитет по здравоохранению Петербурга расширил список тех, кого в обязательном порядке будут тестировать на коронавирус.
Piter.tv 01:56
Шоу-бизнес

Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

Взгляд.ру 02:59
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Армия и оружие

Сирийская армия не пропустила конвой США в Хасаке

Политическая Экспертиза вчера в 12:26
Музыка

Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Газета.Ru 02:47
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Футбол

Филипе Луис: «„Золотой мяч“ нужно вручать только Месси»

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал о своем отношении к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
Спорт-Экспресс 03:52
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Российская газета вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Общество

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Радио Sputnik 03:49
Религия

Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Православие и Мир вчера в 06:44
Происшествия

Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ

Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Lenta.ru вчера в 12:16
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
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Укупник стал изгоем после встречи с Лещенко

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Майк Пенс
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48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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