Общество
Privet-Rostov.ruКак жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий. Выплаты проиндексируют на 6,1 %. Социальные пенсии получают те, кто не наработал необходимый трудовой стаж.
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Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле
Версия-Саратов30 марта в 04:59
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
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Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом
Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
Подмосковную больницу закрыли по вине нарушившего карантин москвича
Именно сюда, никого не предупредив, и пришел 68-летний москвич, у которого ранее диагностировали коронавирус.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
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Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Общество
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Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Общество
В России сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц
Власти сделают бесплатной процедуру банкротства для граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Врач назвала опасные проявления коронавируса у детей
О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.
Общество
Очереди за спецпропусками у администраций районов в Саратове растут
Очереди из представителей компаний и частных предпринимателей у администраций Кировского, Заводского и Ленинского районов Саратова продолжают увеличиваться.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели.
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Общество
В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек
Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в стране заразились 440 человек.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
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Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину
Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Экономика
Новый налог на банковские вклады принимает Госдума
Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
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Авто
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Общество
Въезд в Череповец начнут контролировать
Въезд в город не ограничивается местным жителям и транспорту, который поставляет продовольствие и медикаменты.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.