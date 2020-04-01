Общество

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruКак жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий. Выплаты проиндексируют на 6,1 %. Социальные пенсии получают те, кто не наработал необходимый трудовой стаж.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Национальная служба новостей01:51

Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле

Версия-Саратов30 марта в 04:59

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБКвчера в 17:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00

Законы, вступающие в силу в апреле

Парламентская газета29 марта в 17:00
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
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На Украине обнародовали список новых мер по карантину

Кабинет министров Украины обнародовал список новых мер по карантину от коронавируса, который будет действовать до 24 апреля.
Российская газета 11:30
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Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом

Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:57
Происшествия

Подмосковную больницу закрыли по вине нарушившего карантин москвича

Именно сюда, никого не предупредив, и пришел 68-летний москвич, у которого ранее диагностировали коронавирус.
Вести.Ru 11:10
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Общество

В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции

Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Inkazan 05:01
Общество

В России сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц

Власти сделают бесплатной процедуру банкротства для граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 11:22
Здоровье

Врач назвала опасные проявления коронавируса у детей

О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.
News.ru 09:05
Общество

Очереди за спецпропусками у администраций районов в Саратове растут

Очереди из представителей компаний и частных предпринимателей у администраций Кировского, Заводского и Ленинского районов Саратова продолжают увеличиваться.
FreeNews-Volga 08:57
Здоровье

На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели.
Lenta.ru 05:10
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ТАСС 11:24
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент вчера в 04:20
Общество

В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в стране заразились 440 человек.
РБК 04:16
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Известия 11:57
Экономика

Новый налог на банковские вклады принимает Госдума

Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 02:15
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Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

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Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
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Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью

Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Российская газета вчера в 11:00
Общество

Въезд в Череповец начнут контролировать

Въезд в город не ограничивается местным жителям и транспорту, который поставляет продовольствие и медикаменты.
СеверИнфо 11:06
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
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