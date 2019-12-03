Экономика
News-24.ruПенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
Следует также заметить, что в феврале следующего года 15 млн. российских граждан, имеющих право на льготы и социальную поддержку, получат свои ежемесячные выплаты, увеличенные на 3,8 процента. Для работающих пенсионеров индексация пенсий произведена не будет.
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