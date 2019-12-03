Экономика

News-24.ruNews-24.ruПенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года

Следует также заметить, что в феврале следующего года 15 млн. российских граждан, имеющих право на льготы и социальную поддержку, получат свои ежемесячные выплаты, увеличенные на 3,8 процента. Для работающих пенсионеров индексация пенсий произведена не будет.
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За три дня до предстоящей в понедельник в Париже встречи лидеров стран "нормандского формата" никто из украинских политиков, экспертов и представителей власти не берется всерьез предсказывать, чем завершатся переговоры лидеров Германии, России, Украины и Франции.
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Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
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