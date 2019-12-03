Экономика
Газета.RuНеработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января
В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета". Там пояснили, что в 2020 году пенсии будут индексировать таким образом, чтобы опередить инфляцию.
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