Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР). Это предусмотрено законом о бюджете на ближайшие три года, который накануне подписал президент России Владимир Путин.
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Индексируется ли пенсия самозанятым пенсионерам?

Аргументы и Фактывчера в 07:34

Будет повышение

Российская газета03 декабря в 10:19

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04 декабря в 04:15

До пресловутой тысячи не дотянули: Росстат цифрами подтвердил опасения в обмане пенсионеров

Царьградвчера в 02:18

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

Онлайн Тамбов.ру03 декабря в 09:37
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:15
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Происшествия

В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля

Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.
Интерфакс 11:09
Энергетика

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
RT на русском 11:24
Энергетика

Миллер обсудил с уполномоченным ФРГ транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, в том числе "экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины".
РЕН ТВ 12:12
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
РИА Новости 08:25
Здоровье

ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек

В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Коммерсантъ 07:26
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Футбол

Массимо Каррера подпишет контракт с греческим АЕКом

МИР 24 04:21
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
REGNUM 01:52
Общество

США заплатят $5 млн за помощь в поимке россиянина

Госдеп США готов заплатить пять миллионов долларов за информацию о местонахождении россиянина Максима Якубца, который, предположительно, возглавляет хакерскую группировку Evil Corp. Как передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее сообщение американского минюста, такое вознаграждение США готовы заплатить за помощь в задержании Якубца.
iReactor вчера в 17:14
Политика

В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе

В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.
Известия 05:11
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
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Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor 02:59
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
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В Москве молодая мать жестоко избила 2-летнюю дочку

В Москве задержана 29-летняя женщина, подозреваемая в неоднократном избиении 2-летней дочери.
Росбалт 00:55
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
РБК 12:00
Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
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Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Здоровье

«Государство пытается нас убить». Четыре тысячи пациентов с генетическим заболеванием муковисцидоз лишены жизненно важных лекарств из-за закона об импортозамещении

Пьет другое лекарство, разжижающее мокроту в легких, муколитик.
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Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Известия 09:39
Политика

Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
РБК 11:35
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