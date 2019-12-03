Экономика
КоммерсантъПенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР). Это предусмотрено законом о бюджете на ближайшие три года, который накануне подписал президент России Владимир Путин.
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Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Происшествия
В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля
Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Энергетика
Миллер обсудил с уполномоченным ФРГ транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, в том числе "экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины".
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Общество
Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
Общество
США заплатят $5 млн за помощь в поимке россиянина
Госдеп США готов заплатить пять миллионов долларов за информацию о местонахождении россиянина Максима Якубца, который, предположительно, возглавляет хакерскую группировку Evil Corp. Как передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее сообщение американского минюста, такое вознаграждение США готовы заплатить за помощь в задержании Якубца.
Политика
В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе
В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Происшествия
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Происшествия
В Москве молодая мать жестоко избила 2-летнюю дочку
В Москве задержана 29-летняя женщина, подозреваемая в неоднократном избиении 2-летней дочери.
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Здоровье
«Государство пытается нас убить». Четыре тысячи пациентов с генетическим заболеванием муковисцидоз лишены жизненно важных лекарств из-за закона об импортозамещении
Пьет другое лекарство, разжижающее мокроту в легких, муколитик.
Общество
Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.