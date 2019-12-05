Экономика

ИзвестияИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать1053

Подробнее о событии

Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

Неработающие пенсионеры получат прибавку с 2020 года

iReactor04 декабря в 17:32

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка

Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00

Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года

АМИТЕЛ04 декабря в 19:49

423 млрд рублей выделят из бюджета на индексацию пенсий в 2020 году

РЕН ТВ04 декабря в 19:08

ПФР: кому, когда и насколько повысят пенсии в 2020 году

Алтапресс04 декабря в 22:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:55, Ашберн
Общество

Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым

Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
URA.Ru вчера в 21:43
Происшествия

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде лишали прав за пьяное вождение

Водителя, ставшего виновником ДТП в Нижнем Новгороде, ранее лишали прав за вождение в состоянии опьянения.
Газета.Ru 12:25
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Единоборства

Реванш у Смирнова не получился

Реванш у Смирнова не получился. Уже во втором раунде Камилов отправил соперника сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.
Слухи и Факты 12:57
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru 17:56
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Vevby.ru вчера в 08:15
Экономика

От Аргентины до Украины: какие страны активно кредитует МВФ

Стоит отметить хроническую неэффективность программ МВФ для Украины.
Радио Голос Балтии 05 декабря в 02:46
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Политика

«Газпром» построит газопровод через Монголию в Китай

Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии У. Хурэлсух.
ИА АРД 04 декабря в 23:48
Экономика

Медведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП

Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканалов.
РИА Новости 05 декабря в 04:39
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru 17:11
Наука

Найдено уникальное средство против костных инфекций

Команда научных специалистов провела исследование, которое позволило найти в листьях сибирского растения средство против костных инфекций.
Rusargument 15:33
Происшествия

Двух подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже установили

Украинские силовики вычислили двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, рассказал замглавы управления Национальной полиции по Одесской области Сергей Шайхет.
News.ru 09:42
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости 05 декабря в 17:05
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru 13:27
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело вчера в 22:41
Наука

Гипнотизм гидродинамики

В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
N+1 вчера в 13:46
Происшествия

МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК

Пресс-служба МЧС России обнародовала фотографии с места аварии на севере Москвы, где автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК).
РБК 03:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 19:14
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчёты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», — говорится в письме замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
RT на русском 18:05
Биатлон

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде

Российская газета 14:48
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
РИА Новости 17:07
Наука

В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян

Российская газета 12:26
Армия и оружие

Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости вчера в 07:09
Футбол

Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном".
Вести.Ru 16:42
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском 16:53
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Коммерсантъ 13:19
Футбол

Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи»

Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.
Радио Комсомольская правда 15:30
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Экономика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Piter.tv вчера в 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное