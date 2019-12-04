B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Футбол Гинер назвал Егорова конченым негодяем и предложил ему застрелиться Президент ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после игры 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает Spоrt24.

Футбол Зенит — Динамо 3:0 В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.

Общество Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу "Ну, привет !" (Well, hi!), сообщает Fox News.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.

Кино Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.