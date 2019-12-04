Экономика

ИзвестияИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать1048

Подробнее о событии

Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

Самозанятые пенсионеры получат прибавку в следующем году

Газета.Ru04 декабря в 10:27

ПФР: пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6%

Аргументы и Факты04 декабря в 13:44

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров Лобни проиндексируют

Лобня04 декабря в 04:27

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%

Финмаркет04 декабря в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Коммерсантъ 13:19
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде

BFM.ru 11:49
Наука

Сжатый свет улучшил чувствительность гравитационных антенн

Исследователи гравитационной обсерватории VIRGO применили сжатый свет, чтобы значительно повысить чувствительность ее детекторов.
МедиаПоток 03:42
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Вести.Ru 04:15
Футбол

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Известия 12:50
Происшествия

В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже

Тела еще двоих погибших извлекли спасатели из-под завалов одесского колледжа, таким образом количество погибших возросло до семи человек, сообщила в субботу Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 12:54
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Автоспорт

Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м

В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Sportbox.RU вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 19:14
Кино

«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

РИА Новости 06:39
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Футбол

Болельщики ЦСКА покинули стадион в перерыве матча с «Краснодаром»

Metaratings 10:05
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Экономика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Piter.tv вчера в 01:35
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

РИА Новости вчера в 12:35
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 06:34
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Взгляд.ру 09:38
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Tvoe-avto.com вчера в 15:04
Общество

В Южной Африке почти высох крупнейший в мире водопад Виктория

Речь идет о водопаде Виктория, который находится в южной части континента. Он пересох практически полностью.
RuNews24.ru 00:06
Футбол

«Ростов» заплатит 500 тысяч евро за защитника «Тамбова» Осипенко

По информации «Чемпионата», трансфер 25-летнего игрока обойдется донскому клубу в 500 тысяч евро.
Sports.ru 07:45
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru 08:29
Происшествия

Бывшего главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Уточняется, что бывший глава Щелковского района был арестован по делу о взятке в особо крупном размере.
Аргументы и Факты 08:16
Происшествия

Суд в Москве арестовал шесть фигурантов дела об убийстве Эльджаркиева

Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РИА Новости 11:10
Авто

Создан вездеход для Арктики с гибридной силовой установкой

Вездеход с гибридной силовой установкой показали на форуме «Арктика: настоящее и будущее» ученые из Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Алексеева, 6 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 05:17
Происшествия

Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области

В Пензенской области при столкновении грузового автомобиля и автобуса пострадали 10 человек.
ТАСС 10:34
Общество

В Рязани стартовал проект «Новогодняя столица России»

В субботу, 7 декабря, в Рязани стартовал проект «Новогодняя столица России-2020».
7 новостей 11:35
Энергетика

Новак высказался о цене на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
RT на русском вчера в 03:31
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты

Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РИА Новости 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное