B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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