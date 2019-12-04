Экономика
ИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить648
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр
Иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей - 11 девятиклассников и двое взрослых, сопровождавших их.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек
Авто
Праворульные машины перестают быть популярными даже на Дальнем Востоке
Политика
Британия обвинила русских хакеров в утечке документов
«Русский след» был обнаружен в утечке документов, в которых оговаривается возможность частичной продажи службы здравоохранения.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Политика
Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссиии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Происшествия
Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области
Три водителя погибли при столкновении четырёх автомобилей во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД России.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Общество
Власти Ставрополья сделают 31 декабря выходным в регионе
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2019 года в регионе.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.
Происшествия
Бывшая жена игрока НХЛ Зайцева опубликовала видео похищения детей
Бывшая жена российского хоккеиста "Оттавы Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита опубликовала видео похищения своих детей.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наука
Определен режим питания для похудения
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Фигурное катание
Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при
За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.