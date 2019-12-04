B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Происшествия Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр Иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей - 11 девятиклассников и двое взрослых, сопровождавших их.

Политика Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссиии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Общество Власти Ставрополья сделают 31 декабря выходным в регионе Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2019 года в регионе.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.