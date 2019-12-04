Экономика

ИзвестияИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку в следующем году

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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С 1 января пенсии неработающих пенсионеров Лобни проиндексируют

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%

Финмаркет04 декабря в 01:30
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Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»

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Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
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Человек погиб в результате хлопка газа в доме в Тюмени

В четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
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Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

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Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

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Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
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