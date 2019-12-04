Экономика
ИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Футбол
Защитник «Тамбова» Максим Осипенко переходит в «Ростов»
Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за Осипенко 500 тыс. евро. Осипенко перешел в «Тамбов» летом 2019 года.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Спорт
ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
Политика
Аксенов ответил на планы Украины провести марш на Крым
Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов ответил на планы Меджлиса* (экстремистская организация, запрещенная законом РФ) устроить поход на Крым.
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Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
Музыка
Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска
Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Политика
Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»
Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Гаджеты
Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows
Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Биатлон
Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»
Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
Происшествия
В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед
Два 7-летних мальчика провалились под лед на реке в Серафимовичском районе Волгоградской области, местному рыбаку их удалось вытащить из воды, но один умер, а второй госпитализирован, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Происшествия
Человек погиб в результате хлопка газа в доме в Тюмени
В четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Хоккей
«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.