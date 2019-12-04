Экономика
ИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
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Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
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Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
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Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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Политика
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян
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Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Речь идет о водопаде Виктория, который находится в южной части континента. Он пересох практически полностью.
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли четвертое место в финале Гран-при в Турине.
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