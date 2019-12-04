Экономика

ИзвестияИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Пенсия в следующем году вырастет

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С 1 января пенсии неработающих пенсионеров Лобни проиндексируют

Лобня04 декабря в 04:27

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%

Финмаркет04 декабря в 01:30
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта

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Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?

На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
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Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео

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Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

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Роскачество составило новый рейтинг наушников

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Земля из космоса. Как фотографии нашей планеты помогают её изучать?

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