Экономика
ИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы
Царьград06 декабря в 14:57
Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка
Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00
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