Экономика

ИзвестияИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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Пенсия в следующем году вырастет

Neva.Today14:44

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров Долгопрудного проиндексируют

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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РИА Новости04 декабря в 08:30

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Газета.Ru04 декабря в 10:27

Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%

Финмаркет04 декабря в 01:30
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Киев получил от «Газпрома» свыше двух млрд долларов. Соответствующее решение принял апелляционный суд Швеции.
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Бой между Поветкиным и Хантером завершился вничью

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В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
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Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
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В США перенесен тестовый полет космического корабля Starliner

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