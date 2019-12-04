Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:13, Ашберн
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Ранее в правительстве просили суд восстановить смертную казнь на федеральном уровне из-за «невероятной жестокости» осужденных преступников.
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Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
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Общество

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В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru вчера в 01:03
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
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Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
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Политика

Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным визитом, передает БелТА.
Газета.Ru 05:04
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Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Гаджеты

Apple выпустит новые iPhone без единого разъема

Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
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Медведев назвал условие разрешения спора России и Украины по газу

Премьер Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым назвал единственный способ урегулирования разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину.
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Поветкин сразится с Хантером в андеркарде реванша Джошуа и Руиса

Газета.Ru 04:21
Транспорт

На серой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел из-за проверки инфраструктуры, в настоящий момент движение от станции "Чеховская" до "Отрадное" восстановлено.
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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

ТАСС вчера в 09:24
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Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
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Первый тайм «Зенита» против «Динамо» закончился голом Дзюбы

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