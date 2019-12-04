Экономика

ИзвестияИзвестияПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%. В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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