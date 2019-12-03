Экономика

Вести.RuВести.RuС 1 января неработающие российские пенсионеры получат прибавку

С 1 января 2020 года пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6 процента. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать982

Подробнее о событии

Индексируется ли пенсия самозанятым пенсионерам?

Аргументы и Фактывчера в 07:34

До пресловутой тысячи не дотянули: Росстат цифрами подтвердил опасения в обмане пенсионеров

Царьградвчера в 02:18

Будет повышение

Российская газета03 декабря в 10:19

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04 декабря в 04:15

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

Онлайн Тамбов.ру03 декабря в 09:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Экономика

Госдума проголосовала за повышение МРОТ на 850 рублей

Правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 11280 рублей до 12130 рублей прошел второе чтение в Госдуме.
Южный Федеральный вчера в 09:37
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
REGNUM 01:52
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Вести.Ru 11:40
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Политика

МИД РФ: новые санкции США в отношении России не останутся без ответа

Новые санкции США в отношении России не останутся без ответа - МИД РФ.
ТАСС 11:35
Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют из Калифорнии в Россию

Global Look Press S7 Space перебазирует стартовую плавучую платформу и командное судно "Морского старта" на Дальний Восток в 2020 году.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Общество

Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России

Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Культуромания 08:37
Политика

На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
Происшествия

На Донбассе умер избитый «патрiот Украины»

В больнице оккупированного Киевом Артёмовска (который украинские власти переименовали в Бахмут) умер местный «патрiот Украины и волонтёр» Артём Мирошниченко, которого сильно избили на улице в конце ноября двое несовершеннолетних приятелей 16 и 17 лет.
Rusvesna.su 08:24
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Культура

Вышел последний сезон «Викингов». Главная актриса сериала – просто топ: занималась тхэквондо, любит UFC и обучает самозащите

Кэтрин Уинник шарит в единоборствах. Телеканал History на этой неделе запустил шестой – и последний – сезон «Викингов».
Sports.ru 10:34
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
Общество

Нафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении

Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Взгляд.ру 11:48
Экономика

РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way

6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
РБК 10:45
Футбол

«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы

Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
ODDS.ru 07:04
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Общество

Для Егора Жукова запросили 4 года лишения свободы

Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Егора Жукова. Это связано с видео на его YouTube-канале.
Московский Комсомолец 04 декабря в 09:07
Здоровье

Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму

По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Российская газета 02:34
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос 04:58
Политика

Рабинович считает, что продажа земли и война уничтожат Украину

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что продажа земли иностранцам и война в Донбассе приведут к уничтожению Украины.
Подмосковье Сегодня 08:32
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Общество

Суд вынес приговоры двум фигурантам «московского дела»

FreeNews-Volga 04:17
Футбол

Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)

1 декабря сообщалось о массовых задержаниях фанатов красно-белых в Петербурге.
Lenta.ru 11:50
Общество

The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов

Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.
Юга.ру 09:24
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-процессоры для Windows-устройств

Qualcomm провела ежегодный саммит Snapdragon Tech, на котором представила новые продукты: мобильные чипы с поддержкой электронной документации и революционный сканер отпечатков с самой большой рабочей площадью.
Ридус 06:36
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное