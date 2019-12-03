Экономика
Вести.RuС 1 января неработающие российские пенсионеры получат прибавку
С 1 января 2020 года пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6 процента. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин.
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