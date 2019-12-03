Экономика
РИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Экономика
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Зачем нужен мост через Лену Проект строительства моста через Лену с платной автодорогой получил поддержку президента Владимира Путина, заявил 18 ноября глава Якутии Айсен Николаев.
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В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
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Назван основной способ кражи денег с карт россиян
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Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Общество
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Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Общество
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Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Космос
В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов
Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
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Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Армия и оружие
В Афганистане десять полицейских погибли после столкновений с талибами
По меньшей мере 10 сотрудников полиции Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в силах безопасности.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Футбол
Массимо Каррера возглавил греческий АЕК
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Общество
В Белогорском районе Крыма суд закрыл сафари-парк «Тайган»
В четверг, 5 декабря, Белогорский суд закрыл крымский парк львов "Тайган" на 30 дней.
Политика
«Газпром» построит новый газопровод из России в Китай
Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
В Белоруссии рассказали о несогласованных вопросах по интеграции с РФ
У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Космос
Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро
Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.