Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать873

Подробнее о событии

До пресловутой тысячи не дотянули: Росстат цифрами подтвердил опасения в обмане пенсионеров

Царьград02:18

Чего не надо делать пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность

Primpress.ruвчера в 06:20

Часть российских пенсионеров получит прибавку в 2020 году

URA.Ruвчера в 09:01

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новостивчера в 08:30

Самозанятые пенсионеры получат прибавку в следующем году

Газета.Ruвчера в 10:27

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известиявчера в 20:00

Будет повышение

Российская газета03 декабря в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Футбол

Суарес высказался о том, когда Месси может завершить карьеру

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова капитана и нападающего каталонцев Лионеля Месси о том, что приближается момент, когда аргентинец уйдет из футбола, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 15:01
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания 14:30
Хоккей

Радулов не сыграет с «Виннипегом» по решению тренера

Sports.ru 12:01
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают свежее фото Пугачевой и Дружининой

Некоторые поклонники решили, что певица выглядит старше актрисы Недавно Алла Пугачева приняла участие в съемках телешоу "Сегодня вечером", ведущим которого на сегодняшний день является ее муж Максим Галкин.
WomanHit.ru 10:33
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Единоборства

Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом

В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия

Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

Вести.Ru 13:49
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Наука

Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации

Машины и Механизмы 03 декабря в 06:06
Политика

Песков прокомментировал дело Егора Жукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
РИА Новости 13:55
Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Фигурное катание

Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвертый

Sportbox.RU 16:03
Общество

Во Франции началась бессрочная забастовка против пенсионной реформы

5 декабря во Франции началась масштабная общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы - повышения возраста выхода на пенсию, которая в полном объеме будет выплачиваться по достижению 64-летнего возраста.
KM.ru 07:31
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Газета.Ru 10:32
Кино

Ни шанса на ошибку: зрители заметили в кадре «Мандалорца» то, чего там не должно было быть

Поступят ли так же создатели "Мандалорца", пока неизвестно.
Popcornnews.ru вчера в 05:51
Авто

Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее

Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Autorating.ru 05:00
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил

На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Sunmag.me 09:21
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Футбол

Слуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубом

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.
ProstoProSport 13:49
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Футбол

Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Газета.Ru 14:28
Происшествия

Несколько лебедей в Калининграде погибли от отравления

Взгляд.ру 15:55
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:35
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru 03 декабря в 09:29
Финансы

Минфин России откажется от заимствований в долларах

Из-за введенных дополнительных американских санкций, Министерство финансов России, вероятнее всего, не сможет больше занимать в долларах, сообщил Bloomberg директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константин Вышковский.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное