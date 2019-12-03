Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04 декабря в 04:15

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ПФР: пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6%

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Российская газета03 декабря в 10:19

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

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Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов получил условный срок

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Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Вести.Ru вчера в 13:48
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Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в Соединенные Штаты из СССР при помощи американских спецслужб, скончался в США на 74-м году жизни.
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Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
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Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Авто

Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

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Фигурное катание

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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Экономика

Saudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.
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Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

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Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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Песков прокомментировал беспорядки фанатов на стадионах

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В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
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