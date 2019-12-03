Экономика
РИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Общество
В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.
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Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»
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Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
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Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
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Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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Песков прокомментировал беспорядки фанатов на стадионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает естественным участие правоохранителей в пресечении беспорядков футбольных фанатов.
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Северный флот выведен из строя - 300 человек погибли: Как норвежская разведка пишет историю России
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В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.