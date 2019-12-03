Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Индексируется ли пенсия самозанятым пенсионерам?

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Онлайн Тамбов.ру03 декабря в 09:37

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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До пресловутой тысячи не дотянули: Росстат цифрами подтвердил опасения в обмане пенсионеров

Царьградвчера в 02:18
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Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
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Общество

США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

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Gazeta.SPb вчера в 13:51
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В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
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AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000

В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
3DNews 02:29
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня вчера в 03:33
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Происшествия

На Кубани хакер взломал внутреннюю сеть РЖД

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый с помощью незаконно полученных учётных записей двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов авторизовался и получил доступ к охраняемой законом информации на внутренних ресурсах организации.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
Спорт

Российские гандболистки вновь одержали победу на Чемпионате мира

На мировом первенстве по гандболу российские спортсменки со счёт 32:20 разгромили соперниц их Японии и тем самым продлили свою серию побед на текущем чемпионате - четыре подряд.
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Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

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Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая

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Происшествия

В Екатеринбурге загорелось административное здание

РИА Новости 08:15
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В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.
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ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек

В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Коммерсантъ 07:26
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

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Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

REGNUM 01:52
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед».
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Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле

Аргументы и Факты вчера в 05:19
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Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

РБК 07:41
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Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:02
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия

SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

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РИА Новости 08:01
Происшествия

В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

RT на русском вчера в 02:34
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro вчера в 05:32
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