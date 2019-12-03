Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать848

Подробнее о событии

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новостивчера в 08:30

До пресловутой тысячи не дотянули: Росстат цифрами подтвердил опасения в обмане пенсионеров

Царьград02:18

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известиявчера в 20:00

Индексируется ли пенсия самозанятым пенсионерам?

Аргументы и Факты07:34

Самозанятые пенсионеры получат прибавку в следующем году

Газета.Ruвчера в 10:27

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ruвчера в 04:15

Будет повышение

Российская газета03 декабря в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

News.ru вчера в 02:26
Происшествия

Виновник аварии с участием 13 автомобилей в Петербурге был пьян

Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с участием 13 машин на Выборгском шоссе Петербурга, в момент ДТП был пьян.
ТАСС 10:19
Происшествия

В Петербурге мужчина остался без пальцев из-за гранаты-фонарика

При разборке находки петербуржец нашёл внутри него металлическое кольцо с усиками, отогнул их и дёрнул, предположительно, запал ручной гранаты, после чего произошёл взрыв.
Форпост Северо-Запад 02:50
Технологии

Компания Group-IB заявила о перехватах переписки в Telegram

Mossovetinfo.ru – Компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о нескольких случаях перехвата переписки пользователей Telegram.
Моссовет вчера в 06:34
Политика

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Известия вчера в 20:59
Политика

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости 10:28
Политика

На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия

Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Life.ru 08:17
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Политика

Путин пригласил на парад Победы в Москву ветерана ВОВ из Ейска

Известия 09:13
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Общество

Медведев призвал не идеализировать СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно.
ТАСС 05:57
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета вчера в 05:12
Экономика

Союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг сообщения о том, что он спрогнозировал повышение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в результате принятия нового закона.
РБК 03:53
Общество

С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах

С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане проходит эксперимент по налогообложению самозанятых граждан, которые зарабатывают менее 2,4 млн рублей в год.
Полит.ру 10:17
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер вчера в 08:29
Футбол

Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.
ProstoProSport 09:52
Общество

Совет судей решил не наказывать СМИ за критику в публикациях

О предложении ввести ответственность для СМИ за давление на суды сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
Lenta.ru 10:23
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:02
Происшествия

Обыски идут в управлении строительной политики Воронежа

После появления информации об обысках источники агентства сообщили, что видели идущего в сопровождении силовиков главу департамента строительной политики Олега Гречишникова.
Известия 04:06
Политика

Президент Казахстана озвучил позицию по Крыму

Воссоединение Крыма с Россией не является «аннексией», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Rambler News Service вчера в 03:55
Общество

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

Газета.Ru 09:16
Происшествия

Появилось видео драки с участием капитана клуба КХЛ

Lenta.ru 08:58
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Политика

Лукашенко назвал россиян братьями

Накануне встречи с Путиным в Кремле Лукашенко подчеркивает: Белоруссия настроена на конструктивное и равноправное взаимодействие с Россией.
ТВ Центр 10:19
Футбол

Молодежка «Зенита» обыграла лидера первенства «Динамо»

Матч, прошедший на стадионе "Смена" в Петербурге, между "Зенитом" и "Динамо" в рамках 19-го тура молодежного первенства закончился со счетом 1:0.
Мойка78 08:53
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное