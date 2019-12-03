Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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