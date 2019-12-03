Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Общество Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.

Происшествия Спасатели вызволили застрявшего между перилами ярославца Во Фрунзенском районе Ярославля мужчина застрял между перилами. Как позже станет известно, возвращался домой с застолья.

Политика Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.

Футбол Президент УЕФА раскритиковал нынешний вариант применения VAR Президент УЕФА Александер Чеферин отметил о необходимости дать судьям на поле право окончательного решения в моментах, когда применяется система VAR.

Политика Высылаемых из Германии российских дипломатов назвали разведчиками Два российских дипломата, которых Германия собралась выслать из страны и объявила персонами нон грата, являются агентами внешней разведки России.

Шоу-бизнес Солистка Artik&Asti выходит замуж Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.

Киберспорт Состоялся релиз Halo: Reach для ПК В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.

Экономика Всемирный банк назвал главные риски для экономики России Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России.