Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать1019

Подробнее о событии

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

ПФР: пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6%

Аргументы и Факты04 декабря в 13:44

Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

Самозанятые пенсионеры получат прибавку в следующем году

Газета.Ru04 декабря в 10:27

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров Лобни проиндексируют

Лобня04 декабря в 04:27

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%

Финмаркет04 декабря в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:40, Ашберн
Происшествия

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

РБК 02:23
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Религия

День памяти святой великомученицы Екатерины

7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.
Менделеевские новости вчера в 22:58
Политика

США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Известия 03:22
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
RT на русском 00:46
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

RT на русском вчера в 09:56
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг в разговоре с Focus.de назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
РИА Новости 01:23
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
Биатлон

Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Sportbox.RU вчера в 08:44
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Спорт

Глава МОК объяснил, почему верит заявлениям WADA о нечестности россиян

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода не доверять заявлениям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) о манипуляциях с данными проб российских спортсменов.
Daily Storm 05 декабря в 10:04
Общество

Spiegel: Германия начала расследование в отношении Петрова и Боширова

Генеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции начали расследование в отношении предполагаемых сотрудников ГРУ, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.
Телеканал RTVI вчера в 15:00
Армия и оружие

Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе

Росбалт 05 декабря в 14:44
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Происшествия

Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение

В США разбился вертолет американской нацгвардии UH-60 Black Hawk, сообщила нацгвардия Миннесоты.
Взгляд.ру 05 декабря в 18:40
Армия и оружие

В Сирии начал работу четырнадцатый российско-турецкий патруль

В субботу, 7 декабря, в Сирии приступил к работе четырнадцатый совместный российско-турецкий патруль.
ТК Звезда 03:28
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Мы долгие годы неправильно понимали игру Гвардиолы»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что известный стиль игры «Барселоны» с большим процентом владения мячом не может быть повторен другими командами.
Sportbox.RU вчера в 22:39
Наука

Как соссюрея спорная помогает лечить кости

Наука и жизнь 01:05
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru вчера в 03:42
Футбол

«Краснодар» примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Советский спорт 02:18
Космос

Украина представила панораму своей «лунной базы»

ИнфоСМИ вчера в 11:53
Происшествия

В Индии застрелили четырех человек, подозреваемых в убийстве

REGNUM вчера в 01:21
Армия и оружие

В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57

Ранее Сердюков заявлял, что двигатели второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят испытания, а после завершения опытно-конструкторских работ встанут на серийные машины.
РИА Новости вчера в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное