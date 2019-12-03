Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Индексируется ли пенсия самозанятым пенсионерам?

Аргументы и Фактывчера в 07:34

Будет повышение

Российская газета03 декабря в 10:19

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04 декабря в 04:15

До пресловутой тысячи не дотянули: Росстат цифрами подтвердил опасения в обмане пенсионеров

Царьградвчера в 02:18

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

Онлайн Тамбов.ру03 декабря в 09:37
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Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Газета.Ru 12:23
Происшествия

Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ 12:30
Общество

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
ТАСС 05:23
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 04 декабря в 09:38
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
РИА Новости 12:35
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Финансы

Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Ведомости 07:42
Политика

Путин встретится с Зеленским в Париже

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Sibnet Новости 06:23
Общество

Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей

Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
ИА Новороссия 10:21
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Экономика

Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
РИА Новости 05:32
Авто

Названы цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Компания Hengtian выводит на рынок бюджетную копию премиального внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 21:39
Армия и оружие

Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике

Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru 04 декабря в 18:22
Фигурное катание

Туктамышева победила на турнире серии «Челленджер» в Загребе

РИА Новости 11:45
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru вчера в 21:53
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Здоровье

Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru 04 декабря в 20:17
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Футбол

Крупный футбольный манеж открылся в Туле

Для занятий предусмотрены два футбольных поля (25х42 м) с искусственным травяным газоном (высота ворса травы 40 мм).
Интерфакс - Россия 10:17
Армия и оружие

Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе

Росбалт вчера в 14:44
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 05:22
Единоборства

Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за бой

Sport.ru 11:00
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 может получить камеру на 108 Мп

Samsung может заметно обновить камеру в смартфоне Galaxy S11. Устройство должно получить 108-мегапиксельный сенсор для основной камеры.
News.ru 02:39
Гаджеты

Российский «Тайгафон» отменили после убытков в 40 млн рублей

Компания Infowatch отменила проект «Тайгафон», в рамках которого разрабатывался отечественный защищенный смартфон для корпоративного использования.
iXBT.com 12:51
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
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