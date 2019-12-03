Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать651

Подробнее о событии

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Primpress.ru15:00

ПФР рассказал о предстоящей индексации пенсий

REGNUM13:53

Будет повышение

Российская газетавчера в 10:19

Самозанятые пенсионеры получат прибавку в следующем году

Газета.Ru10:27

В ПФР рассказали о порядке индексации пенсий в 2020 году

Известия08:03

Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Lenta.ru07:48

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Экономика

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Российская газета 05:26
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Футбол

Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
МК-Спорт 02 декабря в 15:45
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Здоровье

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
REGNUM 18:33
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Автоновости дня 02:06
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины, готовившие провокацию.
РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Общество

ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости 09:35
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с топовым Snapdragon 865

Российская газета 09:57
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело 07:50
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
ТАСС 10:32
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Саминвестор 07:12
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Москва 24 08:28
Авто

Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

Руководители японского автомобильного концерна Mitsubishi рассказали о том, какие новинки могут ждать российские автомобилисты в 2020 году.
Car.ru 11:14
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Здоровье

Число погибших от кори в Самоа превысило полсотни

Эпидемия кори в Самоа набирает обороты: число погибших превысило полсотни человек, а количество инфицированных увеличивается на сотню человек ежедневно, сообщает 2 декабря Reuters со ссылкой на данные правительства тихоокеанской страны.
REGNUM 02 декабря в 00:25
Политика

В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией

Представители трeх оппозиционных украинский партий — «Бaтькивщины», «Гoлоса» и «Европейской сoлидарности» сделали с трибуны Верховнoй рады сoвместное заявление, касающееся предстoящих переговорoв на саммите «нормандскoй четверки».
Известия вчера в 14:46
Шоу-бизнес

«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

ФАН 02:53
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Происшествия

В Забайкалье организатору перевозок продлили задержание по делу о ДТП

Ингодинский районный суд Читы еще на двое суток продлил задержание 30-летнего организатора перевозок после падения автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья, передает ТАСС.
Российская газета 03:49
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Кино

В сериале «Мандалорец» нашли первый киноляп

Телеканал 360° вчера в 13:10
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное