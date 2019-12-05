Экономика

РЕН ТВРЕН ТВ423 млрд рублей выделят из бюджета на индексацию пенсий в 2020 году

423 миллиарда рублей выделят на индексацию пенсий в 2020 году. Как сообщает "Российская газета", начиная с 1 января неработающих пенсионеров ждет прибавка в размере 6,6%, что увеличит ежемесячные выплаты на 1000 рублей.
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Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

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PrimaMedia.ruвчера в 03:10

423 млрд рублей выделят из бюджета на индексацию пенсий в 2020 году

РЕН ТВ04 декабря в 19:08

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Известия04 декабря в 20:00

Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка

Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00

Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года

АМИТЕЛ04 декабря в 19:49

Пенсии неработающих россиян увеличат с 1 января

ИА Хакасия05 декабря в 16:23
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Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

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