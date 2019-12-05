Экономика
РЕН ТВ423 млрд рублей выделят из бюджета на индексацию пенсий в 2020 году
423 миллиарда рублей выделят на индексацию пенсий в 2020 году. Как сообщает "Российская газета", начиная с 1 января неработающих пенсионеров ждет прибавка в размере 6,6%, что увеличит ежемесячные выплаты на 1000 рублей.
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Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка
Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00
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